2018-09-15T04:15:36+03:00
Спорт

Приморцы завоевали «золото» и «серебро» на Чемпионате России по парусному спорту лиц с ПОДА

В классе 2.4 MR принимали участие два приморских спортсмена – Егор Камалов из Находки и Дмитрий Хонич из Владивостока
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В Москве завершился Чемпионат России по парусному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Приморцы показали лучшие результаты в своем классе яхт 2.4 MR – Егор Камалов из Находки стал чемпионом России, а Дмитрий Хонич из Владивостока – серебряным призером.

По словам Егора Камалова, победа на соревнованиях досталась непросто.

«Было запланировано пять гоночных дней, из них мы гонялись всего три дня, потому что два дня вообще не было ветра. За пять дней судьи провели девять гонок вместо запланированных 12-ти. Погодные условия были сложные. Очень слабый ветер все гоночные дни, плюс к этому – сильная жара. Мне помогли победить хорошая матчасть и тренировка на “Кубке залива Петра Великого” в составе хорошего экипажа», – отметил чемпион.

Для Егора Камалова эта золотая медаль на чемпионате России стала уже второй, кроме этого он неоднократно становился призером всероссийских соревнований. Также уже неоднократным призером чемпионата России стал Дмитрий Хонич.

По итогам соревнований приморские яхтсмены отобрались в основной состав национальной сборной и будут представлять страну на международных регатах.

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