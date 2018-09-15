2018-09-15T04:20:05+03:00
Общество

Спасатели организовали лодочную переправу в Красноармейском районе Приморья

Василий ПОЛИКАРПОВ
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Из-за проливных дождей в Красноармейском районе разрушился навесной мост и повреждена паромная переправа.С 13 сентября группа спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы работает в районе села Дальний Кут.

Они организовали лодочную переправу и приводят в рабочее состояние паромную переправу. Это позволит наладить сообщение с селом и доставлять продукты питания в отдаленные населенные пункты района.

Также на днях спасатели работали в Тернейском районе – обследовали дорогу на поселок Амгу и притоки реки Кема-Такунжа и Секунжа на предмет обнаружения людей и оказание им помощи при необходимости. Кроме того, в районе поселка Таежный спасатели помогли людям переправить на проездную дорогу 10 машин.

В Дальнереченском районе организованы водные переправы в районе села Краснояровка. Спасатели перевозят людей, доставляют медикаменты, продукты питания и питьевую воду в отрезанный водой населенный пункт.

С 14 сентября на реках Большая Уссурка и Уссури ожидается интенсивный спад воды. В среднем течении реки Уссури в Пожарском районе в ближайшие двое суток продолжится небольшой подъем воды.

По оперативным данным, в крае остаются подтопленными семь населенных пунктов в Красноармейском районе – 124 придомовых территории. Наблюдается переливы на трех участках автомобильных дорог.

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