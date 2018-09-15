Филиал японского института откроют во Владивостоке

15 Сент. 03:18 2018-09-15T05:04:43+03:00

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Крупнейший японский институт Номура, занимающийся экономическими исследованиями, исследованиями инвестиционного рынка, консалтингом и предоставлением услуг в сфере информационных технологий, может открыть свой филиал во Владивостоке. Об этом стало известно 14 сентября в ходе встречи главы краевого центра Виталия Веркеенко с главой московского филиала исследовательского института Номура господином Ивата Акира.

Виталий Веркеенко поблагодарил представителей Номура за работу над проектом стратегического развития Владивостока, которым они занимались совместно с Дальневосточным федеральным университетом. Глава города подчеркнул, что в свете реализации государственных программ по развитию Дальнего Востока необходима корректировка стратегии развития города. Она должна быть тесно сопряжена с мастер-планом и генеральным планом города. Реализация проекта по созданию мастер-плана развития Владивостока стала возможна благодаря договоренностям, достигнутым в ходе встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина на втором Восточном экономическом форуме.

«Наша основная задача сегодня — синхронизировать федеральные национальные программы, краевые программы и развитие Владивостока. Надеюсь, вместе мы сможем эффективно работать над корректировкой программы и её реализацией», — акцентировал внимание глава Владивостока.

«Мы очень хотели бы сотрудничать с Владивостоком. Готовы помогать, чем можем», — заверил Ивата Акира.

Глава краевого центра Виталий Веркеенко подчеркнул, что для успешной реализации совместных проектов необходимо создать филиал исследовательского института Номура во Владивостоке. Он сможет разместиться на базе Владивостокского центра развития предпринимательства и стартапов.

«Нам бы очень хотелось иметь офис во Владивостоке», — ответила японская сторона.

Японские специалисты также выразили заинтересованность в развитии туристического бизнеса. Они привели данные, что за полгода Владивосток посетило 10 тысяч японских туристов.

«Многие просто не знают о туристических достопримечательностях вашего города. Мы готовы помочь в решении этого вопроса и разработать программы по привлечению туристов. Многие японцы интересуются местной кухней, думаю, что акцент на гастрономический туризм может сработать», — сказал Ивата Акира.

Глава Владивостока идею поддержал и сообщил, что готов к дальнейшему сотрудничеству. У города есть огромный потенциал для развития туризма, в том числе гастрономического.

Отметим, Владивосток занимает особое место и в развитии российско-японских отношений. Активизация сотрудничества началась после второго Восточного экономического форума, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил Владимиру Путину сделать Владивосток ещё прекраснее и комфортнее. На пленарном заседании IV Восточного экономического форума премьер-министр Японии в ходе своего выступления отметил успешный опыт сотрудничества с Россией на Дальнем Востоке, в том числе во Владивостоке. Синдзо Абэ привел в пример пилотный проект установки адаптивных светофоров и открытие медицинского центра «Хокуто» в приморской столице.