Приморский рецидивист поплатился свободой за кражу мяса

15 Сент. 05:19 2018-09-15T07:01:30+03:00

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Полицейские задержали жителя Арсеньева по подозрению в краже.

В дежурную часть МО МВД «Арсеньевский» поступило заявление жителя Арсеньева. Заявитель сообщил о том, что в отношении него совершено преступление. Ущерб составил 25 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего, возможных очевидцев.

Установлено, что неизвестный незаконно проник на территорию частного домовладения, похитив два аккумулятора и около 40 килограммов мяса.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали судимого 25-летнего местного жителя. Похищенное имущество частично изъято по месту проживания задержанного. В отделе полиции он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.