Приморский рецидивист поплатился свободой за кражу мяса
Полицейские задержали жителя Арсеньева по подозрению в краже.
В дежурную часть МО МВД «Арсеньевский» поступило заявление жителя Арсеньева. Заявитель сообщил о том, что в отношении него совершено преступление. Ущерб составил 25 тысяч рублей.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего, возможных очевидцев.
Установлено, что неизвестный незаконно проник на территорию частного домовладения, похитив два аккумулятора и около 40 килограммов мяса.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали судимого 25-летнего местного жителя. Похищенное имущество частично изъято по месту проживания задержанного. В отделе полиции он дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.