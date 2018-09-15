Приморью передадут военные земли на острове Русском

15 Сент. 05:49 2018-09-15T05:49:24+03:00

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В собственность Приморья передадут все земли Минобороны на острове Русском. Эта инициатива главы региона поддержана во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным.

Передача земель - это решение проблем, с которыми не могли справиться долгие годы. На острове нельзя было прокладывать нормальные дороги, а на некоторых участках запрещали вести строительство.

Теперь остров Русский станет гражданским полностью, с подписанием всех документов здесь начнутся работы по развитию территории.