Приморью передадут военные земли на острове Русском
Теперь остров Русский станет гражданским полностью
фото из архива
Изменить размер текста:
В собственность Приморья передадут все земли Минобороны на острове Русском. Эта инициатива главы региона поддержана во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным.
Передача земель - это решение проблем, с которыми не могли справиться долгие годы. На острове нельзя было прокладывать нормальные дороги, а на некоторых участках запрещали вести строительство.
Теперь остров Русский станет гражданским полностью, с подписанием всех документов здесь начнутся работы по развитию территории.