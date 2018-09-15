Китайцы инвестируют миллиарды в приморскую сталь

15 Сент. 06:00 2018-09-15T06:01:06+03:00

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Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко и председатель совета директоров китайской корпорации "Би Ши" (провинция Хэбэй) Би Цзинъань подписали соглашение о намерениях по проекту создания в регионе предприятия по производству листовой стали для судостроительной промышленности.

Как сообщили в краевой администрации, соглашение о намерениях подписано на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. На первоначальном этапе китайская корпорация оценивает инвестиции в 3,4 млрд рублей.

По словам председателя совета директоров "Би Ши", корпорация рассчитывает реализовать проект по строительству завода в два этапа: на первом производительность составит 3 млн тонн в год, на втором, если позволит рынок сбыта, мощности будут увеличены.