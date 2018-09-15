2018-09-15T06:11:33+03:00
Общество

Москва выделит Приморью деньги на дамбы

Средства направят на строительство и реконструкцию дамб в районах Уссурийска «Солдатское озеро», «Семь ветров», устройство защитных сооружений на реках Раковка и Комаровка
Игорь Сорокин
Поделиться:
фото - АПКфото - АПК
Изменить размер текста:

Приморью направят бюджетные ассигнования из федерального бюджета на строительство объектов инженерной защиты от наводнений. Соответствующее обращение адресовал президенту России глава края Андрей Тарасенко в ходе двусторонней встречи во Владивостоке.

Согласно поручению главы государства, средства направят на строительство и реконструкцию дамб в районах Уссурийска «Солдатское озеро», «Семь ветров», устройство защитных сооружений на реках Раковка и Комаровка. Кроме этого, благодаря федеральной помощи реконструируют гидротехнические сооружения на Кугуковском водохранилище.

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев распорядился Минприроды и Минфину России совместно с Администрацией Приморья подготовить соответствующие правовые акты, предусматривающие распределение федеральных средств в регион.

Напомним, рабочая встреча президента России и врио губернатора Приморья прошла 12 сентября во Владивостоке. Тогда Андрей Тарасенко передал Владимиру Путину обращение в правительство РФ по объектам инженерной защиты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника
Стивен Сигал метит в кресло губернатора Приморья
В Приморье производитель лепил наггетсы из свинины вместо курицы
В ЗАТО Фокино на заброшенном хлебозаводе нашли тело 12-летнего мальчика
У дальневосточного леопарда может появиться северокорейский хранитель
Под Находкой задержали убийцу и грабителя двух родственниц
Организаторов морской прогулки, в которой едва не погибли 42 человека, накажут СК и прокуратура
Истребители Су-34 разбомбили корабли в Японском море
Сейсмостойкая подпорная стена скоро появится на улице Громова
29 сентября - Всемирный день сердца
Из-за сломанного светофора жители Владивостока томятся в пробках и опаздывают на работу
Малышей Владивостока ждут на Дне рожденья тигрят
Приморье накроют туманы и облака
"На пересдачу!": ученик автошколы из Находки перевернулся в машине прямо на экзамене
В Приморье "горе-фермер" отдаст 20 тысяч рублей за то, что не рвал сорняки на арендованной земле
Гигантский лайнер навсегда останется на первом причале Владивостока
"Серийная адвокатша" развела 13 человек из Камень-Рыболова на 350 тысяч
Во Владивостоке ищут виновных в безумном происшествии
Опасная плодожорка подъела груши, которые везли для приморцев из Китая
Власти сняли режим ЧС в трёх муниципалитетах Приморья
Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России