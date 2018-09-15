Москва выделит Приморью деньги на дамбы

15 Сент. 06:11 2018-09-15T06:11:33+03:00

Средства направят на строительство и реконструкцию дамб в районах Уссурийска «Солдатское озеро», «Семь ветров», устройство защитных сооружений на реках Раковка и Комаровка

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Приморью направят бюджетные ассигнования из федерального бюджета на строительство объектов инженерной защиты от наводнений. Соответствующее обращение адресовал президенту России глава края Андрей Тарасенко в ходе двусторонней встречи во Владивостоке.

Согласно поручению главы государства, средства направят на строительство и реконструкцию дамб в районах Уссурийска «Солдатское озеро», «Семь ветров», устройство защитных сооружений на реках Раковка и Комаровка. Кроме этого, благодаря федеральной помощи реконструируют гидротехнические сооружения на Кугуковском водохранилище.

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев распорядился Минприроды и Минфину России совместно с Администрацией Приморья подготовить соответствующие правовые акты, предусматривающие распределение федеральных средств в регион.

Напомним, рабочая встреча президента России и врио губернатора Приморья прошла 12 сентября во Владивостоке. Тогда Андрей Тарасенко передал Владимиру Путину обращение в правительство РФ по объектам инженерной защиты.