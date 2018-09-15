Восемь тысяч военных Дальнего Востока получили субсидии на жильё

15 Сент. 06:43 2018-09-15T06:44:11+03:00

За время действия формы обеспечения военнослужащих правительством России из федерального бюджета выделено около 180 миллиардов рублей

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Около 8 тысяч военнослужащих ВВО получили жилищные субсидии за период новой формы обеспечения.

Жилищная субсидия пользуется у военнослужащих повышенным спросом, так как позволяет гарантированно приобрести жилье в любом субъекте РФ по нормам, установленным законодательством.

За время действия формы обеспечения военнослужащих правительством России из федерального бюджета выделено около 180 млрд рублей, в том числе на Восточный военный округ — 45,9 миллиардов рублей (26% от всего объема выделенных средств). За период действия новой формы обеспечения в ВВО получили жилищные субсидии 7947 военнослужащих.

В 2017 году получено рекордное финансирование для выплаты военнослужащим жилищных субсидий — более 14 миллиардов рублей.

Кроме того, ВВО выпала честь вручать решения о предоставлении жилищной субсидии в рамках реализации 101-го млрд рублей, а также 25-тысячное решение о предоставлении жилищной субсидии.