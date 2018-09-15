2018-09-15T06:44:39+03:00
Общество

Бухты Лазурная и Три поросенка очищены от нефтепродуктов

Загрязнение береговой полосы обнаружили в пятницу, 14 сентября
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Загрязнение береговой полосы в бухтах Лазурная и Три поросенка во Владивостоке обнаружили в Приморье в пятницу, 14 сентября. К вечеру пятницы работы по очистке акватории пляжей были завершены.

Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС, при обследовании пляжа бухты Лазурной нефтепродуктов на поверхности воды у береговой черты не обнаружено. Масляная пленка имелась в устье реки Лазурная, а также незначительное количество загрязненных водорослей на береговой черте пляжа.

ООО «ЛОТС», арендующее пляж бухты Лазурная, очистило пляж. Мусор вывезли на площадку временного хранения для сушки и последующей утилизации.

В районе бухты Три Поросенка нефтепродуктов на поверхности воды у береговой черты не было обнаружено, только небольшое количество загрязненных водорослей. Руководство детского центра «Океан», которому принадлежит пляж, продолжило работы по его очистке.

В 19.30 работы по ликвидации разлива нефтепродуктов были завершены. Очищено 3 800 метров береговой черты, вывезено около 45 тонн загрязненного грунта с водорослями.

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