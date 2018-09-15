2018-09-15T06:55:47+03:00
Общество

Приморские котята леопарда попали на видео с тиграми и медведями

Многодетное семейство изучило послания, оставленные на меточном дереве медведями и тиграми, однако в целях безопасности не стало вступать в диалог
Игорь Сорокин
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фото - "Земля леопарда"фото - "Земля леопарда"
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«Урок безопасности» для ранее неизвестных котят от самки дальневосточного леопарда попал в объектив фотоловушки национального парка «Земля леопарда».

Многодетное семейство изучило послания, оставленные на меточном дереве медведями и тиграми, однако в целях безопасности не стало вступать в диалог.

Интереснейшие для науки кадры были получены на севере «Земли леопарда». У краснокнижной березы Шмидта на видео попали сразу 11 видов животных: амурский тигр, бурый и гималайский медведи, стада кабанов, оленей, колонок, барсук, заяц, лисица и даже еж. Однако особое внимание специалистов привлекло семейство дальневосточных леопардов – самка Leo 45F с тремя котятами, которые прежде не фиксировались фотоловушками.

В отличие от большинства животных, заявивших о себе с помощью специальных меток на дереве, пятнистые хищники сохранили «молчание». Скрывая свое присутствие от потенциальных врагов, острожная мать не стала оставлять меток у дерева и провела трех котят дальше. Любознательные детеныши при этом изучили набор оставленных на березе запахов, чтобы в будущем знать, как пахнет добыча или угроза. Так леопарды стали анонимными участниками лесной «социальной сети».

«Такое «дерево посланий» – удобное место для накопления и передачи информации в мире животных, часть того, что ученые называют биологическим сигнальным полем, – отметила Екатерина Блидченко, инженер-исследователь ФГБУ «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова и зоолог МРОО «Центр «Тигр». – Здесь звери оставляют мочу, шерсть и следы когтей, обмениваясь информацией о своем виде, поле и даже возрасте. Поиск пары, заявление о хозяйских правах на территорию – в метках могут содержаться самые разные важные сообщения».

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