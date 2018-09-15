2018-09-15T07:13:32+03:00
Общество

Спасатели Приморья борются за "Чистый лес"

Большая часть жителей района при посещении лесов соблюдает в них чистоту и необходимые требования пожарной безопасности
Игорь Сорокин
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фото - ГУ МЧС по Приморьюфото - ГУ МЧС по Приморью
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Специалисты отдела надзорной деятельности Лазовского района активно принимают участие в акции «Чистый лес».

Сотрудники МЧС организуют и проводят комплекс профилактики среди населения района.

Местным жителям вручаются памятки, а также проводятся беседы. В ходе мероприятий было установлено, что большая часть жителей района при посещении лесов соблюдает в них чистоту и необходимые требования пожарной безопасности.

«Благодаря проведению подобных акций, мы приобщаем население к порядку и ответственности, что в будущем позволит нам сохранить наш лес в чистоте и порядке, и поможет избежать таких неприятных последствий, как природные пожары», – отметил врио начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лазовского района Дмитрий Мысик.

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