Пекарню в Приморье закрыли за негодный хлеб

15 Сент. 07:39 2018-09-15T07:39:55+03:00

Находкинский суд вынес постановление о приостановлении деятельности пекарни сроком на 50 суток

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В Находке судебные приставы по решению суда приостановили деятельность пекарни на 50 суток.

В отделе судебных приставов находится исполнительное производство в отношении индивидуального предпринимателя, владеющего хлебопекарней в Находке.

Установлено, что деятельность местного жителя могла повлечь угрозу причинения вреда здоровью покупателям хлебобулочных изделий, в частности лаваша.

Тем самым, мужчина совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Кроме того, владелец пекарни не платил долги.

Находкинский суд вынес постановление о приостановлении деятельности пекарни сроком на 50 суток. Судебные приставы выехали по адресу должника и опечатали заведение, а также вручили ему требование об исполнении решения суда.