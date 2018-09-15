2018-09-15T07:39:55+03:00
Происшествия

Пекарню в Приморье закрыли за негодный хлеб

Находкинский суд вынес постановление о приостановлении деятельности пекарни сроком на 50 суток
Игорь Сорокин
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фото из архивафото из архива
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В Находке судебные приставы по решению суда приостановили деятельность пекарни на 50 суток.

В отделе судебных приставов находится исполнительное производство в отношении индивидуального предпринимателя, владеющего хлебопекарней в Находке.

Установлено, что деятельность местного жителя могла повлечь угрозу причинения вреда здоровью покупателям хлебобулочных изделий, в частности лаваша.

Тем самым, мужчина совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Кроме того, владелец пекарни не платил долги.

Находкинский суд вынес постановление о приостановлении деятельности пекарни сроком на 50 суток. Судебные приставы выехали по адресу должника и опечатали заведение, а также вручили ему требование об исполнении решения суда.

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