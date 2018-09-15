2018-09-15T08:01:44+03:00
Общество

Депутаты Владивостока уточнили вопрос о служебных квартирах

По итогам обсуждения комитет рекомендовал Думе Владивостока принять указанные проекты МПА
Игорь Сорокин
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На заседании комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока депутаты рассмотрели и поддержали проекты муниципальных правовых актов по вопросам предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда города Владивостока, внесенные администрацией города.

Проектом МПА «О внесении изменений в приложение к решению Думы города Владивостока от 29.09.2005 № 96 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда города Владивостока» уточняется возможность предоставления служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам в связи с характером их трудовых отношений с государственными органами, органами местного самоуправления, государственными учреждениями, муниципальными предприятиями и учреждениями, в связи с избранием на выборные должности в органы местного самоуправления города Владивостока. Также указанный проект МПА предусматривает предоставление служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда сотрудникам, замещающим должность участковых уполномоченных полиции в случае отсутствия у Управления МВД РФ по Приморскому краю на территории города Владивостока служебных жилых помещений для предоставления указанным сотрудникам.

Проектом МПА «О внесении изменения в приложение к решению Думы города Владивостока от 28.10.2005 № 124 «Об утверждении Перечня категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения в муниципальном жилищном фонде города Владивостока» предлагается предусмотреть включение в указанный перечень сотрудников полиции, замещающих должность участкового уполномоченного полиции.

«Депутаты рассмотрели два взаимосвязанных документа. Это проекты муниципальных правовых актов о внесении изменения в порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда Владивостока и о внесении изменения в перечень категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения. Данные проекты МПА предусматривают возможность выделения служебных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде участковым уполномоченным полиции. По итогам обсуждения комитет рекомендовал Думе Владивостока принять указанные проекты МПА», - прокомментировала председатель комитета по городскому хозяйству Наталья Войновская.

В настоящее время служебные жилые помещения в муниципальном жилищном фонде предоставляются следующим категориям граждан: работникам муниципальных предприятий, муниципальных учреждений образования, медицинским работникам краевых государственных учреждений здравоохранения; спасателям аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, создаваемых администрацией города Владивостока; работникам муниципальных учреждений социальной сферы, выборным должностным лицам в органах местного самоуправления, работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивного профиля; тренерам, имеющим высшие спортивные достижения (являющимися призерами Олимпийских игр, чемпионами мира, Европы, Азии); работникам муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства, содержания и благоустройства городских территорий.

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