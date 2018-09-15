Во Владивостоке подвели главные итоги ВЭФ-2018

15 Сент. 08:16 2018-09-15T08:16:15+03:00

Что принесет IV Восточный экономический форум приморской столице, о каких проектах удалось договориться, и о чем говорил глава Владивостока с лидерами Китая и Японии

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Что принесет IV Восточный экономический форум приморской столице, о каких проектах удалось договориться, и о чем говорил глава Владивостока с лидерами Китая и Японии: главные итоги прошедшего ВЭФ-2018.

К Восточному экономическому форуму администрация Владивостока подготовила атлас инвестиционных проектов, систематизировав их по отраслям и выделив приоритетные. Одним из серьёзных инфраструктурных проектов является создание кольцевой автодороги, которая соединит Владивосток с островом Русский еще одним мостовым переходом и разгрузит автодороги города, так как позволит вести грузопоток из порта напрямую на объездную трассу, минуя центр. Корейская компания по итогам ВЭФ готова взять на себя технико-экономическое обоснование.

Особое внимание при переговорах с инвесторами было уделено проектам благоустройства. Одной из ключевых является парк Минного Городка, он должен стать любим местом отдыха для горожан и гостей города, и интерес к этому проекту проявляет несколько иностранных инвесторов.

Один из самых важных для Владивостока результатов ВЭФ – поручение президента ввести в оборот земельные участки, которые находятся под разного рода ограничениями. Территория Владивостока – 561 квадратный километр, но фактически земли для развития нет – большая часть под обременением, и нет технической возможности развивать эти территории и реализовывать инвестиционные проекты. В первую очередь это касается территории острова Русский.

Территория острова будет развиваться как научный кластер и территория инноваций, а также как рекреационная зона. Здесь же можент быть размещен Владивостокский центр малого судостроения. Расположение производственной площадки у моря позволит предприятиям судостроительной отрасли наладить эффективный производственный цикл, включая тестовые испытания.

В этом году Владивосток впервые перешагнул за пределы приграничной торговли с Китаем, представив город на Хэнаньской торгово-экономической ярмарке. Это промышленный центр Китая. Этот шаг позволит обратить внимание промышленных центров и крупного бизнеса Китая на столицу Приморья.

По итогам ВЭФ подписан меморандум о взаимопонимании с Ульсаном, следующим шагом станет соглашение о побратимских отношениях. На площадке ВЭФ стьороны продолжили диалог по открытию центра по поддержке стартапов с японскими коллегами из города Фукуока, начатый на XII Саммите городов стран АТР.

Продолжается диалог с японской ассоциацией по развитию внешней торговли JETRO об открытии представительства во Владивостоке. Сейчас офисы JETRO работают только в Москве и Санкт-Петербурге. Третий такой офис может быть открыт в приморской столице для развития российско-японского сотрудничества на Дальнем Востоке.

С японской компанией «Санко» проведено обсуждение сотрудничества в сфере утилизации отходов, а с «Хоккайдо Корпорейшн», успешные проекты которой прозвучали из уст Синдзо Абэ на пленарном заседании, выбираем проект для совместной реализации во Владивостоке.