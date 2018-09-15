Мост во Врангеле отремонтировали на 80%
Примавтодор продолжает ремонт на краевых дорогах.
Как рассказали на предприятии, бригады дорожников филиала «Никольский» сегодня готовят к асфальтированию участки дороги Уссурийск—Пограничный, дорогу в село Кондратеновка. Здесь с помощью фрезы ведется профилирование дорожного полотна.
«Также на грунтовых дорогах отсыпают „скальником“ и щебнем полотно возле сел Дубки, Ленинское, Абрамовка в Михайловском районе», — уточнили специалисты.
Кроме этого, ремонт ведется на мосту во Врангеле автодороги Артем—Находка—Порт Восточный — работы выполнены уже на три четверти от запланированного объема.
На мосту в Кроуновке строители установили третий пролет, длина каждой балки составляет 24 метра.
Напомним, в ближайшее время Приморье получит около 140 миллиардов рублей на строительство новой скоростной трассы Владивосток—Находка—Порт Восточный.