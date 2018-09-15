2018-09-15T09:26:36+03:00
Общество

Разработчик уникального костюма представил проект в ДВФУ

Костюм, созданный Teslasuit, может использоваться во многих областях науки и техники
Игорь Сорокин
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Два соглашения о присоединении к инновационно-технологическому консорциуму по нейротехнологиям, VR и AR заключены между Дальневосточным федеральным университетом и компаниями Teslasuit и ООО «Модум Лаб».

Документы подписали проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов, генеральный директор Teslasuit Дмитрий Михальчук и генеральный директор ООО «Модум Лаб» Дмитрий Кириллов в рамках IV Восточного экономического форума. Инициатором подписания выступил директор Центра НТИ по нейротехнологиям, VR и AR ДВФУ Александр Лукичев.

«Мы работаем с крупными компаниями, у нас ряд инициатив федерального масштаба с университетами, и для нас это прекрасная возможность объединить наши компетенции, — пояснил глава ООО «Модум Лаб»Дмитрий Кириллов. — Это шанс продемонстрировать свои наработки госструктурам и показать, как они могут использовать сложные технологии в бизнесе и управлении».

«Мы всегда стараемся основывать свои разработки на научных исследованиях, — пояснил директор Teslasuit Дмитрий Михальчук (Teslasuit). — Консорциум и ДВФУ даст нам возможности проводить эти исследования. Наш основной продукт — это костюм Teslasuit, но на сегодняшний день мы хотим изучить вместе проблематику обучаемости человека, параметры когнитивной осознанности и т.п. У нас много проектов, которым требуется научная база».

«Многие компании потратили деньги, но не смогли сделать то, что сделали Teslasuit. Их продукт уже сейчас востребован в разных областях, крупные компании готовы платить за эту разработку, — пояснил директор Центра НТИ по нейротехнологиям, VR и AR Александр Лукичев. — Костюм, созданный Teslasuit, может использоваться во многих областях науки и техники: от продвинутых технологий виртуальной реальности (обратная связь от энтертеймента) до медицинских, в частности, для реабилитации и постоперационного периода поддержки больных, включая EMC тренировки. У нас уже даже есть запрос от Медицинского центра ДВФУ на эту разработку».

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