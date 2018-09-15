2018-09-15T09:29:38+03:00
Общество

Фермерам Приморья компенсируют ущерб от наводнения

Василий ПОЛИКАРПОВ
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Приморский край получит деньги на компенсацию пропавшего урожая из-за ливней этим летом. Полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев дал распоряжение профильным ведомствам совместно с Администрацией Приморья подготовить необходимые документы до конца сентября этого года.

В результате разгула стихии в Приморье пострадало 34 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, предварительный ущерб от наводнения только по этому направлению составляет около 680 миллионов рублей. Врио Губернатора подчеркнул – необходима федеральная поддержка.

И положительное решение было принято. Субсидии из федерального бюджета приморские аграрии получат на восстановление объектов сельского хозяйства, пострадавших в результате ЧС, и на подготовку к весенне-полевым работам.

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