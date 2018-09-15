2018-09-15T10:20:49+03:00
Общество

Владивосток и Ульсан заключили меморандум о взаимопонимании

Город считается индустриальной столицей Республики Корея, в Ульсане построено множество заводов и фабрик
Игорь Сорокин
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Соглашение о развитии межрегиональных отношений между приморской столицей и индустриальной столицей Республики Корея было подписано в рамках ВЭФ-2018.

Все больше иностранных городов желают наладить дружественные отношения с российским форпостом на Дальнем Востоке, отметил мэр Ульсана Сонг Чхоль Хо во время встречи с главой Владивостока Виталием Веркеенко.

Город считается индустриальной столицей Республики Корея, в Ульсане построено множество заводов и фабрик. Основные отрасли промышленности: машиностроение, тяжёлое машиностроение, автомобилестроение, кораблестроение, нефтеперерабатывающая промышленность, рассказал глава города.

«По вашему приглашению мы прибыли во Владивосток и посетили масштабный Восточный экономический форум, работа которого нам понятна, ведь Ульсан является крупнейшим промышленным центром Южной Кореи, определяющим экономическое развитие страны последние 50 лет, — отметил Сонг Чхоль Хо. — Я вижу ряд перспективных сфер сотрудничества между нашими городами, и в первую очередь это, конечно, туристическая отрасль».

Стороны отметили, что сейчас происходит динамичный рост численности южнокорейского туриста в Тихоокеанскую столицу России. Так, с начала года Владивосток посетили около ста тысяч путешественников из Страны утренней свежести, это в два раза больше по сравнению с предыдущим годом.

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