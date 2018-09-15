Флагман ТОФ завершил манёвры в Охотском море

15 Сент. 10:35 2018-09-15T10:35:39+03:00

Всего в проведении операции приняли участие свыше 15 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота

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В рамках маневров «Восток-2018» моряки Тихоокеанского флота провели морскую операцию по проводке и сопровождению отряда кораблей и судов в акватории Охотского моря.

Задачи по сопровождению отряда кораблей флота в составе больших десантных кораблей, десантных катеров и госпитального судна «Иртыш» на переходе морем выполнили флагман Тихоокеанского флота ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг», эскадренный миноносец «Быстрый», большие и малые противолодочные корабли.

Экипажи кораблей охранения отработали учебно-боевые действия по организации всех видов обороны отряда, провели совместное тактическое маневрирование и тренировки по связи. В выполнении задач по прикрытию отряда кораблей с воздуха были задействованы палубные противолодочные вертолеты Ка-27.

Всего в проведении операции приняли участие свыше 15 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота.