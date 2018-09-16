Сегодня небольшие дожди прольются на Приморье

16 Сент. 02:00 2018-09-16T01:59:07+03:00

Осадки прикатятся во второй половине дня

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Сегодня, 16 сентября, погоду в Приморского края погоду определяет тыловая часть циклона, местами небольшой дождь. Ветер западный умеренный до сильного. Температура воздуха +20...+25°C. Температура воды в Амурском заливе +20°C, в заливе Посьета +20°C, в бухте Находка +16°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, утром северный умеренный до сильного. Температура воздуха +20...+22°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +22...+24°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный , утром северный умеренный. Температура воздуха +21...+23°C.