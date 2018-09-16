2018-09-16T03:23:06+03:00
Общество

Алкоголь и женская просьба довела приморца до тюрьмы

Максим Аверкин
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Паре грозит срок до 5 летПаре грозит срок до 5 летФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Уссурийске мужчина и женщина пошли под суд за кражу денег с банковской карты. Фигуранты могут отправиться в колонию на срок до пяти лет.

В полицию обратился 31-летняя жительница Уссурийская с сообщением о краже денег с банковской карты. Как установлено правоохранительными органами, с её счёта сняли 9 тысяч рублей – возле банкомата карту потерял её сожитель.

Отмечается, что женщина находилась на рабочем месте в магазине на улице Краснознаменная. В её павильон зашёл пьяный мужчина и попросил помочь снять деньги с карты через банкомат – он находился в зале. После того как деньги были сняты, мужчина выронил карту из рук и ушел, а подозреваемая её сразу подхватила.

Затем злоумышленница обратилась к своему знакомому снять оставшиеся деньги с карты. За это она обещала ему бутылку спиртного. Мужчина исполнил просьбу знакомой и после полученного алкоголя отправился дальше.

- Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - отмечают в пресс-службе городского УМВД.

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