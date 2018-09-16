Андрей Тарасенко проголосовал на выборах главы Приморья
Сегодня в Приморье проходит второй тур выборов губернатора края. В голосовании уже принял участие врио главы региона Андрей Тарасенко.
Как сообщает пресс-служба губернатора Приморья, сегодня по краю открыто больше 1 330 избирательных участков. Приморцы голосуют за двух кандидатов - Андрея Ищенко и Андрея Тарасенко. Всего в списки избирателей по региону внесено почти 1,5 миллиона человек. Отдать свой голос можно с 8.00 до 20.00.
После голосования на участке № 817 Андрей Тарасенко вместе со своей супругой призвал приморцев тоже принять участие в выборах.
Отмечается, что за порядком на избирательных участках следят более 1 300 наблюдателей, подготовленных Общественной палатой Приморского края.
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