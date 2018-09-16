Пожарные потушили горящий дом в Приморье

16 Сент. 05:50 2018-09-16T05:59:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В прошедшую субботу, 15 сентября, в 04.05 на пульт пожарной охраны города Артёма потупило сообщение о пожаре в доме, расположенном в посёлке Угловое на улице Гагарина.

По данным пресс-службы краевого ГУ МЧС, пожарные прибыли по указанному адресу через 10 минут. Как впоследствии установили спасатели, в жилом помещении горели: диван, стена и полы.

За минуты пожар локализовали, а вот тушить возгорание пришлось дольше - спасатели справились с ситуацией только в 05.06. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Тушили пожар 5 человек личного состава и 1 единица техники.