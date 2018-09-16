2018-09-16T11:05:00+03:00
Общество

Ещё 30 приморских пенсионеров научатся работать с компьютером

В октябре 144 пенсионера сядут за парты в компьютерных классах
Максим Аверкин
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Фото: primorsky.ruФото: primorsky.ru
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Около 400 приморских пенсионеров прошли обучение на курсах по программе «Бабушка и дедушка онлайн». Из них почти 30 человек начали занятия в новом учебном году, сообщает пресс-служба краевой администрации.

На курсах, которые проходят в филиалах Приморского центра социального обслуживания населения, пенсионеров знакомят с азами компьютерной грамотности, обучают пользоваться сайтами Госуслуг, различных краевых и федеральных ведомств.

Всего в октябре этого года 144 пенсионера сядут за парты в компьютерных классах лицеев и колледжей. С учениками «в возрасте» занимаются преподаватели.

Мероприятия, связанные с компьютерной грамотностью, учли в проекте дорожной карты, разработанной по поручению Президента РФ и «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года».

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