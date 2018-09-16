2018-09-17T10:26:02+03:00
Общество

Выборы в Приморье: Общественная палата не видит нарушений при подсчёте голосов

Регион выбирает между Тарасенко и Ищенко
Максим КАВАЛЕРОВ
Поделиться:
В Приморье прошёл второй тур губернаторских выборовВ Приморье прошёл второй тур губернаторских выборовФото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ
Изменить размер текста:

Представители от Общественной палаты (ОП) на выборах в Приморском крае не зафиксировали нарушений законодательства во время подсчёта голосов. Именно в эти часы избирательные комиссии работают с бюллетенями. Ситуацию агентству РИА «Новости» прокомментировал директор Института проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев.

Напомним, за кресло губернатора края сражаются Андрей Тарасенко и Андрей Ищенко.

- У нас работают полноценные миссии. За голосованием наблюдали порядка 1450 человек на всех избирательных участках. К этому часу наблюдатели не подтверждают нарушений: в систему ГАС-выборы данные вводятся в обычном режиме, в некоторых случаях быстрее обычного, - пояснил Максим Григорьев.

Он признал, что сообщений о нарушениях в публичном пространстве достаточно. Но – «нарушений при вводе данных или при подсчете голосов представители ОП не видели».

По данным Центрибиркома на эту минуту, за представителя КПРФ Андрея Ищенко проголосовали больше 52 процентов пришедших на участки избирателей, за выдвиженца «Единой России» Андрея Тарасенко – почти 45 %.

Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Приморья»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника
Стивен Сигал метит в кресло губернатора Приморья
В Приморье производитель лепил наггетсы из свинины вместо курицы
В ЗАТО Фокино на заброшенном хлебозаводе нашли тело 12-летнего мальчика
У дальневосточного леопарда может появиться северокорейский хранитель
Под Находкой задержали убийцу и грабителя двух родственниц
Организаторов морской прогулки, в которой едва не погибли 42 человека, накажут СК и прокуратура
Истребители Су-34 разбомбили корабли в Японском море
Сейсмостойкая подпорная стена скоро появится на улице Громова
29 сентября - Всемирный день сердца
Из-за сломанного светофора жители Владивостока томятся в пробках и опаздывают на работу
Малышей Владивостока ждут на Дне рожденья тигрят
Приморье накроют туманы и облака
"На пересдачу!": ученик автошколы из Находки перевернулся в машине прямо на экзамене
В Приморье "горе-фермер" отдаст 20 тысяч рублей за то, что не рвал сорняки на арендованной земле
Гигантский лайнер навсегда останется на первом причале Владивостока
"Серийная адвокатша" развела 13 человек из Камень-Рыболова на 350 тысяч
Во Владивостоке ищут виновных в безумном происшествии
Опасная плодожорка подъела груши, которые везли для приморцев из Китая
Власти сняли режим ЧС в трёх муниципалитетах Приморья
Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России