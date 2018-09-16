Выборы в Приморье: Общественная палата не видит нарушений при подсчёте голосов

16 Сент. 16:49 2018-09-17T10:26:02+03:00

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Представители от Общественной палаты (ОП) на выборах в Приморском крае не зафиксировали нарушений законодательства во время подсчёта голосов. Именно в эти часы избирательные комиссии работают с бюллетенями. Ситуацию агентству РИА «Новости» прокомментировал директор Института проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев.

Напомним, за кресло губернатора края сражаются Андрей Тарасенко и Андрей Ищенко.

- У нас работают полноценные миссии. За голосованием наблюдали порядка 1450 человек на всех избирательных участках. К этому часу наблюдатели не подтверждают нарушений: в систему ГАС-выборы данные вводятся в обычном режиме, в некоторых случаях быстрее обычного, - пояснил Максим Григорьев.

Он признал, что сообщений о нарушениях в публичном пространстве достаточно. Но – «нарушений при вводе данных или при подсчете голосов представители ОП не видели».

По данным Центрибиркома на эту минуту, за представителя КПРФ Андрея Ищенко проголосовали больше 52 процентов пришедших на участки избирателей, за выдвиженца «Единой России» Андрея Тарасенко – почти 45 %.