Сентябрь во Владивостоке перевалил за середину: ночи всё свежее
Начало рабочей недели как в столице региона, так и по краю обойдется без дождей
Погода еще позволяет продлевать приморцам летние радостиФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Сегодня, 17 сентября, погоду определяет поле повышенного давления. В крае без осадков.
Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +19...+25°C. Температура в Амурском заливе +20°C, в заливе Посьета +20°C, в бухте Находка +16°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +20...+22°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха +22...+24°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный,юго-западный умеренный. Температура воздуха +20...+22°C.