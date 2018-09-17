2018-09-17T01:18:41+03:00
Происшествия

Вандалы пилят на металл историческое достояние Владивостока

Полиция не реагирует: по их данным, батарея просто ничья, и с ней можно делать что угодно
Игорь Сорокин
Поделиться:
Комментарии: comments2
фото - beer-viktor.ruфото - beer-viktor.ru
Изменить размер текста:

Уникальная артиллерийская батарея на Русском острове во Владивостоке стала жертвой металлистов.

По признанию очевидцев в Instagram-аккаунте dpskontrol125_rus, неизвестные демонтируют металлоконструкции с 982-й батареи у форта № 10.

«Первое хищение заметили 5 августа. Обращение в полицию пока результатов не дало. Там сказали, что батарея бесхозная, „нет ответственного, который представлял интересы батареи“. И, скорее всего, никто наказания не понесет», — пишут пользователи.

Справка КП

Батарею построили в 1932-1934 годах, на боевом дежурстве она стояла до 1975 года. Частично сохранилась до наших дней всего лишь пять батарей: четыре на Русском острове и одна в Одессе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника
Стивен Сигал метит в кресло губернатора Приморья
В Приморье производитель лепил наггетсы из свинины вместо курицы
В ЗАТО Фокино на заброшенном хлебозаводе нашли тело 12-летнего мальчика
У дальневосточного леопарда может появиться северокорейский хранитель
Под Находкой задержали убийцу и грабителя двух родственниц
Организаторов морской прогулки, в которой едва не погибли 42 человека, накажут СК и прокуратура
Истребители Су-34 разбомбили корабли в Японском море
Сейсмостойкая подпорная стена скоро появится на улице Громова
29 сентября - Всемирный день сердца
Из-за сломанного светофора жители Владивостока томятся в пробках и опаздывают на работу
Малышей Владивостока ждут на Дне рожденья тигрят
Приморье накроют туманы и облака
"На пересдачу!": ученик автошколы из Находки перевернулся в машине прямо на экзамене
В Приморье "горе-фермер" отдаст 20 тысяч рублей за то, что не рвал сорняки на арендованной земле
Гигантский лайнер навсегда останется на первом причале Владивостока
"Серийная адвокатша" развела 13 человек из Камень-Рыболова на 350 тысяч
Во Владивостоке ищут виновных в безумном происшествии
Опасная плодожорка подъела груши, которые везли для приморцев из Китая
Власти сняли режим ЧС в трёх муниципалитетах Приморья
Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России