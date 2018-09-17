Вандалы пилят на металл историческое достояние Владивостока

17 Сент. 01:18 2018-09-17T01:18:41+03:00

Полиция не реагирует: по их данным, батарея просто ничья, и с ней можно делать что угодно

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Уникальная артиллерийская батарея на Русском острове во Владивостоке стала жертвой металлистов.

По признанию очевидцев в Instagram-аккаунте dpskontrol125_rus, неизвестные демонтируют металлоконструкции с 982-й батареи у форта № 10.

«Первое хищение заметили 5 августа. Обращение в полицию пока результатов не дало. Там сказали, что батарея бесхозная, „нет ответственного, который представлял интересы батареи“. И, скорее всего, никто наказания не понесет», — пишут пользователи.

Справка КП

Батарею построили в 1932-1934 годах, на боевом дежурстве она стояла до 1975 года. Частично сохранилась до наших дней всего лишь пять батарей: четыре на Русском острове и одна в Одессе.