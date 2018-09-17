Ребенок разбился насмерть в Приморье

17 Сент. 02:02 2018-09-17T02:02:26+03:00

Кроме личной трагедии родным погибшего придётся пережить еще и разбирательства с законом

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В минувшее воскресенье, 16 сентября, в приморской Находке произошёл трагический случай. Оставленный без родительского присмотра ребёнок забрался на подоконник и не удержался на высоте.

В итоге малыш упал на землю с четвертого этажа и скончался на месте.

В ближайшее время следственным органам предстоит выяснить все обстоятельства этого инцидента. Однако уже сейчас ясно, что кроме личной трагедии родным погибшего придётся пережить еще и разбирательства с законом.

Добавим, что в Приморье такие случаи, увы, не редкость. Однако минувшей весной в той же Находке выпавший из окна мальчик чудом зацепился за бельевые веревки ниже этажом и был спасен не растерявшейся соседкой.