Ребенок разбился насмерть в Приморье
В минувшее воскресенье, 16 сентября, в приморской Находке произошёл трагический случай. Оставленный без родительского присмотра ребёнок забрался на подоконник и не удержался на высоте.
В итоге малыш упал на землю с четвертого этажа и скончался на месте.
В ближайшее время следственным органам предстоит выяснить все обстоятельства этого инцидента. Однако уже сейчас ясно, что кроме личной трагедии родным погибшего придётся пережить еще и разбирательства с законом.
Добавим, что в Приморье такие случаи, увы, не редкость. Однако минувшей весной в той же Находке выпавший из окна мальчик чудом зацепился за бельевые веревки ниже этажом и был спасен не растерявшейся соседкой.