Владивостоку пообещали грандиозную драку в следующем году

17 Сент. 02:36 2018-09-17T02:36:11+03:00

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После прошедшего с грандиозным успехом первого турнира UFC в России стало известно, что в следующем году промоушен может провести сразу несколько таких встреч.

Объясняется это просто: российская публика платежеспособна и очень любит бои без правил, делая их организацию в российских городах прибыльным делом.

Как рассказал вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэвид Шоу, турниры могут состояться в Санкт-Петербурге, Сочи или даже Владивостоке.

«Наши планы на Россию большие. В следующем году проведем, как минимум, один-два турнира», — заявил Шоу.

Такое заявление приморские поклонники боевых искусств встретили с воодушевлением. Ведь уже в этом октябре мир ждёт встреча двух поулярнейших бойцов UFC — Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Если в бою одержит верх россиянин, то популярность UFC, и без того огромная, в нашей стране вырастет до небес. А это — спонсорские деньги и приезд на турниры звёзд первой величины.