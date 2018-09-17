Главный общественник Приморья опроверг слова о "вбросах" на выборах
Глава Общественной палаты Приморья Борис Ступницкий опроверг заявление кандидата в губернаторы от КПРФ Андрея Ищенко о якобы массовых нарушениях при подсчете голосов.
«У нас на всех участках работало огромное количество наблюдателей. В тех муниципалитетах, которые не устроили господина Ищенко, то есть Артёме, Находке, Уссурийске, Владивостоке они не зафиксировали нарушений. Жалоб от избирателей также не поступало», — отметил Ступницкий в беседе с ТАСС.
Добавим, что в ночь после выборов при подсчете протоколов на голосовании вырвался вперед Андрей Ищенко. Однако под утро его отрыв от Андрея Тарасенко сократился до 3,73%. Позже Тарасенко и вовсе обогнал своего конкурента. В Центризбиркоме это объяснили тем, что данные с удалённых муниципалитетов поступали в систему «ГАС Выборы» позже.
В КПРФ заявили о массовых фальсификациях на выборах и пообещали краю народные волнения, если кандидата Ищенко объявят проигравшим.
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