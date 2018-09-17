Владивостокцу дали полтора года поселения за сбитого насмерть пешехода

17 Сент. 03:31 2018-09-17T03:31:38+03:00

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Первореченский суд Владивостока признал 39-летнего мужчину виновным в смертельном автонаезде на пешехода.

В январе 2018 года фигурант, управляя Mitsubishi Fuso, двигался со стороны улицы Постышева в направлении Тухачевского. В районе дома №7А на улице Волгоградская он сбил мужчину, переходившего проезжую часть по «зебре». В результате потерпевший скончался на месте.

По факту нарушения правил, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбудили уголовное дело. Следствие доказало причастность фигуранта к преступлению против безопасности движения.

Первореченский суд признал обвиняемого виновным, назначив ему полтора года в колонии-поселении, а также взыскал полмиллиона рублей по искам потерпевшей стороны.