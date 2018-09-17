2018-09-17T03:50:18+03:00
Происшествия

Лохматый Ватан изобличил квартирного вора в Приморье

В Приморье служебная собака помогла задержать вора-домушника
Игорь Сорокин
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фото - ОМВД по Артёмуфото - ОМВД по Артёму
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В дежурную часть ОМВД по Артему поступило сообщение местной жительницы. 63-летняя женщина рассказала, что в частном доме по улице Панфилова совершена кража: неизвестный похитил 35 тысяч рублей.

На место прибыла следственно-оперативная группа, в состав которой вошли кинолог со служебно-розыскной собакой.

Полицейский пес по кличке Ватан уверенно взял след. Пройдя по улице Панфилова, собака свернула на соседнюю улицу и остановилась около частного дома.

Полицейские вошли в дом, где обнаружили 38-летнего мужчину, Владелец дома находился, уже крепко выпив — очевидно, на украденные. Мужчину отвезли в отдел полиции, где он признался в содеянном. Часть похищенных денег полицейские вернули потерпевшей.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело. Фигурант взят под стражу.

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