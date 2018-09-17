2018-09-17T04:24:41+03:00
Общество

Жителей Владивостока напугало строительство детсада

Детский сад действительно расширят, но вырубки или установки забора не планируют, рассказал мэр
Игорь Сорокин
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На улице Постышева во Владивостоке построят детсад и украсят зеленую зону. Об этом говорили на встрече мэра Виталия Веркеенко с жителями микрорайона.

Узнав о реконструкции детсада по улице Постышева, 7а, жители микрорайона обеспокоились. По их опасениям, проект, расширяющий садик, непременно уничтожит ближайшую зеленую зону.

Детский сад действительно расширят, но вырубки или установки забора не планируют, рассказал мэр.

«Мы получили дополнительные федеральные субсидии по программе Минвостокразвития. Быстро подготовили проекты на пять детских садов, один в вашем районе, на базе закрытого учреждения. Если мы оставим детский сад в существующем периметре, то его максимальная вместимость составит 180 мест, а нам нужно 350. Район большой, соседние сады переполнены. На реконструкцию нам выделено 350 миллионов рублей. Запустить в эксплуатацию детский садик должны к июню 2020 года», — отметил Виталий Веркеенко.

Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования города, детский сад на Постышева, 7а будет одним из самых больших во Владивостоке, в нем планируют открыть четыре ясельные группы и 14 обычных.

Как пояснил руководитель дирекции по строительству объектов на территории Владивостокского городского округа Андрей Строкин, подъезды к будущей стройке частично пролегают по зеленой зоне. На встрече с жителями договорились исправить маршрут так, чтоб не затрагивать зеленый уголок и пешеходные маршруты. Кроме того, зеленую зону благоустроят вместе с территорией будущего детского сада, подчеркнул глава города.

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