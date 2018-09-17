Бабушки и дедушки Приморья штурмуют соцсети

17 Сент. 05:56 2018-09-17T05:57:14+03:00

Около 30 человек уже начали занятия в новом учебном году

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С начала 2018 года почти 400 пенсионеров Приморья обучились на курсах по программе «Бабушка и дедушка онлайн».

Обучение проходит во всех филиалах Приморского центра соцобслуживания. Пенсионеров знакомят с азами компьютерной грамотности, обучают пользоваться сайтом Госуслуг, краевых и федеральных ведомств, общаться в соцсетях.

«Очередь на занятия постоянно пополняется. Сегодня в ней более 170 пенсионеров по всему краю», — рассказали в центре.

По информации департамента труда и соцразвития, в октябре 144 пенсионера сядут за парты в компьютерных классах лицеев и колледжей. Такие занятия софинансируются краевой администрацией и местным отделением Пенсионного фонда России.

«В отличие от проекта „Бабушка и дедушка онлайн“, где обучение проходит при помощи инструкторов-добровольцев, в образовательных учреждениях с учениками „в возрасте“ занимаются преподаватели. Но и в том, и в другом случае, результаты хорошие», — подчеркивает директор департамента Лилия Лаврентьева