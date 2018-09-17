2018-09-17T05:57:14+03:00
Общество

Бабушки и дедушки Приморья штурмуют соцсети

Около 30 человек уже начали занятия в новом учебном году
Игорь Сорокин
Поделиться:
фото - АПКфото - АПК
Изменить размер текста:

С начала 2018 года почти 400 пенсионеров Приморья обучились на курсах по программе «Бабушка и дедушка онлайн».

Обучение проходит во всех филиалах Приморского центра соцобслуживания. Пенсионеров знакомят с азами компьютерной грамотности, обучают пользоваться сайтом Госуслуг, краевых и федеральных ведомств, общаться в соцсетях.

«Очередь на занятия постоянно пополняется. Сегодня в ней более 170 пенсионеров по всему краю», — рассказали в центре.

По информации департамента труда и соцразвития, в октябре 144 пенсионера сядут за парты в компьютерных классах лицеев и колледжей. Такие занятия софинансируются краевой администрацией и местным отделением Пенсионного фонда России.

«В отличие от проекта „Бабушка и дедушка онлайн“, где обучение проходит при помощи инструкторов-добровольцев, в образовательных учреждениях с учениками „в возрасте“ занимаются преподаватели. Но и в том, и в другом случае, результаты хорошие», — подчеркивает директор департамента Лилия Лаврентьева

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника
Стивен Сигал метит в кресло губернатора Приморья
В Приморье производитель лепил наггетсы из свинины вместо курицы
В ЗАТО Фокино на заброшенном хлебозаводе нашли тело 12-летнего мальчика
У дальневосточного леопарда может появиться северокорейский хранитель
Под Находкой задержали убийцу и грабителя двух родственниц
Организаторов морской прогулки, в которой едва не погибли 42 человека, накажут СК и прокуратура
Истребители Су-34 разбомбили корабли в Японском море
Сейсмостойкая подпорная стена скоро появится на улице Громова
29 сентября - Всемирный день сердца
Из-за сломанного светофора жители Владивостока томятся в пробках и опаздывают на работу
Малышей Владивостока ждут на Дне рожденья тигрят
Приморье накроют туманы и облака
"На пересдачу!": ученик автошколы из Находки перевернулся в машине прямо на экзамене
В Приморье "горе-фермер" отдаст 20 тысяч рублей за то, что не рвал сорняки на арендованной земле
Гигантский лайнер навсегда останется на первом причале Владивостока
"Серийная адвокатша" развела 13 человек из Камень-Рыболова на 350 тысяч
Во Владивостоке ищут виновных в безумном происшествии
Опасная плодожорка подъела груши, которые везли для приморцев из Китая
Власти сняли режим ЧС в трёх муниципалитетах Приморья
Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России