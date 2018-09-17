Ветераны Приморья проголосовали за подводника-трудоголика Тарасенко

17 Сент. 06:07 2018-09-17T10:20:26+03:00

Для патриотической общественности военное прошлое одного из кандидатов - уже достаточное основание за него голосовать

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Участники военных конфликтов, экс-военнослужащие и члены патриотических движений прокомментировали предварительные итоги выборов второго тура губернатора.

Как отметил председатель владивостокского Совета ветеранов войн Сергей Кондратенко, практически все ветераны города голосовали за Тарасенко.

«Он человек дела, бывший военный, а значит собранный и обязательный. Нам также понравилась его идея социальной карты „Приморец“», — сообщил он.

Поддержали кандидатуру врио губернатора и ветераны Уссурийска.

«Видно, что власть начала работать. Я проголосовал за самого достойного кандидата», — сообщил председатель Совета ветеранов Уссурийска Александр Курликов.

Тарасенко одобрил председатель краевого Совета ветеранов войн Дмитрий Григорович. Он подчеркнул, что информацию о нарушениях надо проверить силами правоохранителей.

Справка КП

В Приморье в воскресенье, 16 сентября, состоялся второй тур выборов губернатора региона. После подсчета 99,1% голосов лидирует Андрей Тарасенко — за него проголосовало 49,55% избирателей — более 253 тысяч человек.