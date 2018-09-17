2018-09-17T06:45:06+03:00
Происшествия

15 пожарных Владивостока прокатились по ложному вызову в районную администрацию

Вполне возможно, что анонимное сообщение о пожаре каким-то образом связано с выборной суетой во Владивостоке
Игорь Сорокин
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17 сентября в 7:39 на пульт пожарной охраны Владивостока поступило сообщение о задымлении в административном здании на проспекте 100 лет Владивостоку, 94. По этому адресу расположено административно-территориальное управление Советского района Владивостока.

К месту происшествия немедленно направились пожарные расчёты, которые прибыли по адресу уже через восемь минут. Проведя боевое развёртывание, звенья газодымозащитной службы приступили к разведке и эвакуации людей из здания.

Всего по сигналу тревоги на место прибыли 15 человек личного состава и шесть единиц техники. После осмотра помещения следов возгорания не нашлось. В 8:25 пожарные убыли на базу.

Добавим, что именно Советский район Владивостока вызвал наибольшие нарекания по городу у штаба кандидата в губернаторы Андрея Ищенко. Связаны ли выборные жалобы проигрывающего кандидата с таким странным инцидентом, пока остаётся загадкой.

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