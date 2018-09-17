Молодой приморец забрался в автобус с наркотиком вместо проездного
Неся службу, сотрудники патрульно-постовой службы узнали о том, что у одного из пассажиров маршрутки, едущей из Уссурийска, при себе есть наркотик.
Вскоре полицейские задержали в районе остановки на Михайловском шоссе 19-летнего жителя села Михайловка. Установлено, что молодой человек действительно хранил при себе наркотики.
У задержанного изъяли сверток с растительным веществам. По заключению эксперта, в свертке находилось гашишное масло массой более 6,5 граммов, что является крупным размером.
В отделе полиции задержанный признался в содеянном, пояснив, что наркотик изготовил сам и хранил для себя.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до десяти лет. У подозреваемого отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.