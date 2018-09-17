Молодой приморец забрался в автобус с наркотиком вместо проездного

17 Сент. 07:01 2018-09-17T07:01:03+03:00

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Неся службу, сотрудники патрульно-постовой службы узнали о том, что у одного из пассажиров маршрутки, едущей из Уссурийска, при себе есть наркотик.

Вскоре полицейские задержали в районе остановки на Михайловском шоссе 19-летнего жителя села Михайловка. Установлено, что молодой человек действительно хранил при себе наркотики.

У задержанного изъяли сверток с растительным веществам. По заключению эксперта, в свертке находилось гашишное масло массой более 6,5 граммов, что является крупным размером.

В отделе полиции задержанный признался в содеянном, пояснив, что наркотик изготовил сам и хранил для себя.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до десяти лет. У подозреваемого отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.