Молодая жительница Приморья погибла за рулём: дети остались без матери

17 Сент. 07:22 2018-09-17T07:22:54+03:00

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В Артёме случилась страшная авария, в которой погибла женщина. Увы, выжить в искорёженном автомобиле у несчастной просто не было шансов.

В ранние утренние часы женщина за рулём Honda HR-V ехала по улице Кирова. Далее по неизвестной причине она не справилась с управлением и отправилась на обочину. Там Honda наткнулась на бордюр и остановилась, лишь срубив под корень придорожное дерево. Экипаж скорой помощи пытался вернуть молодую жительницу Приморья с того света, однако безуспешно. Двое её детей остались сиротами.

По неподтвержденной информации, за секунды до потери управления Honda оказалась подрезана мчащимся попутным автомобилем. Так ли это, и где искать виновника, если всё обстояло действительно так, выяснит полиция.