2018-09-17T07:46:52+03:00
Общество

Мэрия Владивостока ищет перепланировщиков жилья и заставляет всё вернуть

В то же время есть масса таких видов перепланировки, которые разрешены и их легко внести в техпаспорт
Игорь Сорокин
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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С начала 2018 года специалисты управления содержания жилфонда Владивостока провели больше 100 проверок по перепланировкам. 21 владельцу жилья ушли предписания о необходимости вернуть прежнюю планировку.

Чаще всего о сносах стен, расширении санузлов и организации проходов в несущих стенах специалисты узнают от соседей или старших по дому. Ведь эти процессы сопровождают шум и вывоз мешков с мусором. В таких случаях специалисты управления содержания жилфонда проводят осмотр квартиры и фиксируют факты незаконной перепланировки, если они действительно есть. Владельцу выносится предписание и штраф.

В то же время есть масса таких видов перепланировки, которые разрешены и их легко внести в техпаспорт. Для этого нужно подать документы в любой многофункциональный центр Владивостока и предоставить ряд документов. Но нужно помнить, что перепланировка не должна угрожать конструкциям дома и соседним квартирам.

«Если вы планируете что-то в своей квартире поменять и это „что-то“ масштабнее, чем замена обоев или ламината, то нужно заранее поинтересоваться, возможно ли это, — рассказал Григорий Пейхвассер, начуправления жилфонда мэрии Владивостока. — То же касается и перевода помещения из жилого в нежилое, когда на первых этажах размещают магазины, парикмахерские и другие объекты».

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