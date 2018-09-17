2018-09-17T08:08:55+03:00
Общество

Приморье вернуло китайцам 1,5 тонны зараженного салата

Суя по названию, вредитель западный, а вот по месту происхождения - вполне восточный
Игорь Сорокин
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фото из архива КПфото из архива КП
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В крупной партии фруктов и овощей, поступивших в Приморье из Китая, обнаружен карантинный вредитель — калифорнийский трипс. Заражению подверглось более 1,5 тонн листового салата.

Специалисты Пограничного фитосанитарного контрольного поста (п. Пограничный) в партии фруктов и овощей из Китая общей массой 24,9 тонн обнаружили, что часть ввезённой продукции заражена.

Проведённые приморским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора лабораторные исследования подтвердили, что заражению подверглось 1537 кг салата латук.

Сейчас, по вынесенному Управлением предписанию, заражённая партия салата возвращена в Китай.

Справка КП

Калифорнийский трипс повреждает 244 вида растений, является одним из наиболее опасных вредителей декоративных цветочных культур, но при этом может поражать и овощи в теплицах.

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