2018-09-17T08:59:03+03:00
Происшествия

Постельный воришка не избежал суда во Владивостоке

В Приморье судят вора-пьяницу со странными пристрастиями
Игорь Сорокин
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фото - архив редакциифото - архив редакции
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Прокуратура Фрунзенского района Владивостока утвердила заключение по уголовному делу против жителя города. Его обвиняют в краже со значительным ущербом.

По версии следствия, преступление совершено июньской ночью. Фигурант, пьянствуя с сообщником, договорились обокрасть мини-гостиницу в центре города.

Воспользовавшись тем, что охранник спит, а двери в гостиницу не заперты, злоумышленники проникли в помещение. Оттуда они похитили 67 наименований постельного белья общей стоимостью свыше 23 тысяч рублей.

Личности фигурантов были установлены сотрудниками полиции после просмотра видеозаписи камер наблюдения, похищенное имущество изъято и возвращено владельцу. Уголовное дело направлено прокурором во Фрунзенский суд.

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