Постельный воришка не избежал суда во Владивостоке
Прокуратура Фрунзенского района Владивостока утвердила заключение по уголовному делу против жителя города. Его обвиняют в краже со значительным ущербом.
По версии следствия, преступление совершено июньской ночью. Фигурант, пьянствуя с сообщником, договорились обокрасть мини-гостиницу в центре города.
Воспользовавшись тем, что охранник спит, а двери в гостиницу не заперты, злоумышленники проникли в помещение. Оттуда они похитили 67 наименований постельного белья общей стоимостью свыше 23 тысяч рублей.
Личности фигурантов были установлены сотрудниками полиции после просмотра видеозаписи камер наблюдения, похищенное имущество изъято и возвращено владельцу. Уголовное дело направлено прокурором во Фрунзенский суд.