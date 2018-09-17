Постельный воришка не избежал суда во Владивостоке

17 Сент. 08:59 2018-09-17T08:59:03+03:00

В Приморье судят вора-пьяницу со странными пристрастиями

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Прокуратура Фрунзенского района Владивостока утвердила заключение по уголовному делу против жителя города. Его обвиняют в краже со значительным ущербом.

По версии следствия, преступление совершено июньской ночью. Фигурант, пьянствуя с сообщником, договорились обокрасть мини-гостиницу в центре города.

Воспользовавшись тем, что охранник спит, а двери в гостиницу не заперты, злоумышленники проникли в помещение. Оттуда они похитили 67 наименований постельного белья общей стоимостью свыше 23 тысяч рублей.

Личности фигурантов были установлены сотрудниками полиции после просмотра видеозаписи камер наблюдения, похищенное имущество изъято и возвращено владельцу. Уголовное дело направлено прокурором во Фрунзенский суд.