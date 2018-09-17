2018-09-17T09:44:41+03:00
Происшествия

Девушка на Lexus удивила упрямством бывалых инспекторов Владивостока

Доказывать даме из Lexus противоречие ее действий правилам сотрудникам ДПС пришлось со сборником ПДД
Игорь Сорокин
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фото - ОТВ-Примфото - ОТВ-Прим
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Спровоцировавшая аварию на кольце Инструментального завода девушка на Lexus напрочь отказалась считать себя виноватой.

Солидный Lexus ехал по кольцу на средней полосе. Справа от него шел Toyota Axio с девушкой за рулем. Решив съехать с кольца, рулевая Lexus, не озадачиваясь безопасностью, запросто свернула на Тополиную аллею. Тем самым подставив правый борт под удар Corolla Axio, не заставивший себя долго ждать.

Хотя всем очевидно, что покидать кольцо нужно с крайнего ряда, виновница аварии пыталась выставить неправой именно девушку из Corolla. Такое отсутствие женской солидарности огорчило управлявшую Toyota горожанку едва ли не сильнее, чем битая машина.

Доказывать даме из Lexus противоречие ее действий правилам сотрудникам ДПС пришлось со сборником ПДД. Но и тогда упрямая автолюбительница продолжала скандалить, считая, что права именно она.

Сотрудники дорожно-постовой службы, осознав, что тут увещевания бессильны, перешли к оформлению ДТП — к счастью, обошедшемуся без пострадавших.

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