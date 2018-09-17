2018-09-17T10:52:25+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» открывают рейсы в Японию

Новый рейс в Саппоро – главный город острова Хоккайдо - станет доступен в зимнем сезоне
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Линия обслуживается комфортабельными самолетами Airbus А320 и А321. Фото: Максим ГречневЛиния обслуживается комфортабельными самолетами Airbus А320 и А321. Фото: Максим Гречнев
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» впервые начинает выполнять рейсы в Японию: с 4 декабря 2018 года открывается рейс ВладивостокСаппоро – Владивосток. Новые рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам по следующему расписанию:

· Рейс У6-747 Владивосток – Саппоро – по вторникам: вылет в 11:45, прилет в 12:50, время в пути – 2 часа 5 минут;

· Рейс У6-747 Владивосток – Саппоро – по пятницам: вылет в 18:45, прилет в 19:50, время в пути – 2 часа 5 минут;

·Рейс У6-748 Саппоро – Владивосток – по вторникам: вылет в 13:50, прилет в 17:00, время в пути – 2 часа 15 минут;

·Рейс У6-748 Саппоро – Владивосток – по пятницам: вылет в 20:50, прилет в 00:05 (на следующее сутки), время в пути 2 часа 15 минут.

Линия обслуживается комфортабельными самолетами Airbus А320 и А321.

Саппоро является признанным центром отдыха для любителей зимних видов спорта. Вокруг города множество горнолыжных курортов, где есть трассы как для профессионалов, так и для новичков, а также – лыжные школы, кафе и развлекательные заведения. Считается, что на Хоккайдо самый пушистый в мире снег.

Кроме того, Саппоро славится своим снежным фестивалем, который проводится каждый год в феврале. Город на целую неделю превращается в огромную выставку под открытым небом. Сюда съезжаются туристы со всего мира, чтобы увидеть великолепные творения из снега и льда.

«У данного направления высокий туристический потенциал для российских и китайских туристов. Для жителей Китая, путешествующих из Чаньчуня, Пекина и Харбина авиакомпания предлагает удобные стыковки в аэропорту Владивостока. В наших дальнейших планах – сделать рейс в главный город острова Хоккайдо ежедневным», – отметил Кирилл Скуратов, заместитель Генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии».

Билеты на рейс уже в продаже в авиакассах, на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262. К оплате доступны бонусы «Крылья».

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