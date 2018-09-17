2018-09-17T10:19:40+03:00
Общество

Шеф полиции Владивостока прибыл к "белому дому" оценить обстановку

Спецтехники на главной площади Владивостока сейчас с избытком, а вот людей очень мало
Игорь Сорокин
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Полковнику Гусеву не привыкать разбираться с массовыми беспорядками, но пока беспорядков как раз нетПолковнику Гусеву не привыкать разбираться с массовыми беспорядками, но пока беспорядков как раз нетФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Глава Управления внутренних дел по Владивостоку полковник полиции Сергей Гусев подъехал к администрации Приморья — очевидно, чтобы лично убедиться, что силового вмешательства охрана порядка пока не требует.

Напомним, что сегодня с утра к АПК подтянулись сторонники кандидата в губернаторы Андрея Ищенко. Они убеждены, что у их лидера хотят украсть победу. Речь заходила о массовых голодовках, но до них пока дело не дошло. Тем более, что к вечеру накал протеста ощутимо спал.

Не последнюю роль в этом сыграло заявление главы Центризбиркома о том, что в Приморье не объявят окончательные итоги выборов, пока не рассмотрят все жалобы.

Владивостокцев просят не поддаваться на провокации и не допускать массовых беспорядков.

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