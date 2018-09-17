Митинг после выборов собрал в центре Владивостока сотни горожан

17 Сент. 11:52 2018-09-17T11:53:11+03:00

Пока ситуация остается "подмороженной": лидеров протеста нет, не ясно, чего они хотят добиться

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Когда во Владивостоке завершился рабочий день, сотни горожан и гостей приморской столицы пришли к краевой администрации на мирный митинг, собранный Компартией по итогам выборов губернатора.

Напомним, что 16 сентября в Приморье выбирали главу региона во втором туре. В течение ночи лидировал кандидат от коммунистов Андрей Ищенко. Однако под утро его отрыв от Андрея Тарасенко сперва сократился, а потом и вовсе сошел на нет.

После этого штабы кандидатов взаимно обвинили друг друга в нарушениях. Коммунисты пообещали народные волнения, "если у них украдут победу". Глава Центризбиркома Элла Памфилова пообещала, что итоги выборов не будут объявлены, пока не разберутся со всеми нарушениями.

Как сообщил с площади собкорр Комсомольской правды - Владивосток, в центре очень много полиции и других силовиков, включая отряды особого назначения. При этом на митинг на момент публикации еще не приехали ни сам кандидат Ищенко, ни его "поддержка из Москвы" - директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин. Участники митинга надеются на мирный исход событий, полиция обещает не допустить провокаций.