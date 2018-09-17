2018-09-17T11:53:11+03:00
Общество

Митинг после выборов собрал в центре Владивостока сотни горожан

Пока ситуация остается "подмороженной": лидеров протеста нет, не ясно, чего они хотят добиться
Игорь Сорокин
Поделиться:
Комментарии: comments6
Пока митинг проходит исключительно мирно, но возможно всякоеПока митинг проходит исключительно мирно, но возможно всякоеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Изменить размер текста:

Когда во Владивостоке завершился рабочий день, сотни горожан и гостей приморской столицы пришли к краевой администрации на мирный митинг, собранный Компартией по итогам выборов губернатора.

Напомним, что 16 сентября в Приморье выбирали главу региона во втором туре. В течение ночи лидировал кандидат от коммунистов Андрей Ищенко. Однако под утро его отрыв от Андрея Тарасенко сперва сократился, а потом и вовсе сошел на нет.

После этого штабы кандидатов взаимно обвинили друг друга в нарушениях. Коммунисты пообещали народные волнения, "если у них украдут победу". Глава Центризбиркома Элла Памфилова пообещала, что итоги выборов не будут объявлены, пока не разберутся со всеми нарушениями.

Как сообщил с площади собкорр Комсомольской правды - Владивосток, в центре очень много полиции и других силовиков, включая отряды особого назначения. При этом на митинг на момент публикации еще не приехали ни сам кандидат Ищенко, ни его "поддержка из Москвы" - директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин. Участники митинга надеются на мирный исход событий, полиция обещает не допустить провокаций.

Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Приморья»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника
Стивен Сигал метит в кресло губернатора Приморья
В Приморье производитель лепил наггетсы из свинины вместо курицы
В ЗАТО Фокино на заброшенном хлебозаводе нашли тело 12-летнего мальчика
У дальневосточного леопарда может появиться северокорейский хранитель
Под Находкой задержали убийцу и грабителя двух родственниц
Организаторов морской прогулки, в которой едва не погибли 42 человека, накажут СК и прокуратура
Истребители Су-34 разбомбили корабли в Японском море
Сейсмостойкая подпорная стена скоро появится на улице Громова
29 сентября - Всемирный день сердца
Из-за сломанного светофора жители Владивостока томятся в пробках и опаздывают на работу
Малышей Владивостока ждут на Дне рожденья тигрят
Приморье накроют туманы и облака
"На пересдачу!": ученик автошколы из Находки перевернулся в машине прямо на экзамене
В Приморье "горе-фермер" отдаст 20 тысяч рублей за то, что не рвал сорняки на арендованной земле
Гигантский лайнер навсегда останется на первом причале Владивостока
"Серийная адвокатша" развела 13 человек из Камень-Рыболова на 350 тысяч
Во Владивостоке ищут виновных в безумном происшествии
Опасная плодожорка подъела груши, которые везли для приморцев из Китая
Власти сняли режим ЧС в трёх муниципалитетах Приморья
Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России