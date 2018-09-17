Почта России в Приморском крае доставляет социальные выплаты пострадавшим от наводнения

17 Сент. 12:12 2018-09-17T12:12:47+03:00

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Новые списки получателей материальной помощи продолжают поступать в почтовые отделения Приморья. Сотрудники Почты России делают все возможное, чтобы оперативно доставить денежные компенсации пострадавшим на дом.

Единовременные выплаты предназначены для жителей Уссурийского городского округа, Михайловского, Октябрьского, Черниговского, Надеждинского, Шкотовского и Яковлевского районов. Получатели, которые в день доставки не находились по месту постоянного проживания, могут обратиться с паспортом в обслуживающее отделение Почты России.

По информации департамент труда и социального развития Приморского края, в регионе работает комиссия по оценке ущерба от наводнения. По ее решению по 10 тысяч рублей получают семьи за утрату урожая и в случае повреждения жилого дома или квартиры на первом этаже. Граждане, частично потерявшие имущество первой необходимости, получают по 50 тысяч рублей. Выплата за полную утрату имущества составляет 100 тысяч рублей.

Местные жители могут оперативно уточнить график работы ближайшего почтового отделения по бесплатному телефону: 8-800-2005-888, на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России. Для жителей Уссурийска, Михайловского и Октябрьского районов работает «горячая линия»: (4234) 32-29-02.