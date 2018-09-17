2018-09-17T12:14:59+03:00
Общество

МТС построила первую во Владивостоке сеть NB-IoT для интернета вещей

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МТС объявляет о готовности собственной инфраструктуры к запуску первой на Дальнем Востоке сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band IoT).

Решения на базе NB-IoT востребованы в таких сферах, как транспорт, энергетика, добывающая и обрабатывающая промышленность, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, умный дом, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов. Сеть NB-IoT поддерживается большинством базовых станций МТС в стандарте LTE и развернута на базе решений Nokia, Ericsson, Huawei, Samsung и Cisco. Новая инфраструктура обеспечит быстрое, экономически эффективное и безопасное подключение, а также интеграцию, управление и обслуживание любых устройств – датчиков, сенсоров и счетчиков.

«Владивосток - стремительно развивающийся портовый город, в котором очень востребованы инновационные цифровые услуги и сервисы, которые повышают эффективность бизнес-процессов. В первую очередь это востребовано в сфере ЖКХ, на транспорте и в здравоохранении. Мы развиваем и модернизируем нашу сеть, стараясь опережать постоянно растущие потребности наших клиентов. Поэтому уже сейчас мы готовы предложить приморскому бизнесу воспользоваться всеми преимуществами новой сети NB-IoT, которые позволят им вывести свои компании на новый уровень», - прокомментировала директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

NB-IoT может работать во всех стандартах сразу, как на оборудовании LTE, так и отдельно от него. В число плюсов этого стандарта входит также огромная емкость сети (одна базовая станция может обслуживать сотни тысяч подключенных устройств), гибкое управление энергопотреблением и низкая стоимость самих устройств. Появление федеральной сети NB-IoT позволит существенно повысить популярность IoT-решений в бизнесе и быту, в первую очередь благодаря снижению стоимости таких решений. Такие преимущества стандарта NB-IoT позволяют значительно увеличить зону покрытия, обеспечив связь труднодоступных местах и регионах.

Запуск сети во Владивостоке является частью большой федеральной программы, в рамках которой до конца 2018 года МТС обеспечит сплошное покрытие NB-IoT во всех городах-миллионниках и в ряде крупных городов России, а также предоставит сервисы для работы с умными устройствами.

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