Осенняя пора всё больше и больше чувствуется в Приморье
Сегодня, 18 сентября, погоду в Приморского края будет определять поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +19...+27°C. Температура воды в Амурском заливе +19°C, в заливе Посьета +21°C, в бухте Находка +17°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +22...+24°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +23...+25°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +23...+25°C.