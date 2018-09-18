Осенняя пора всё больше и больше чувствуется в Приморье

18 Сент. 01:00 2018-09-18T01:01:19+03:00

Во Владивостоке облачно, но без осадков

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Сегодня, 18 сентября, погоду в Приморского края будет определять поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +19...+27°C. Температура воды в Амурском заливе +19°C, в заливе Посьета +21°C, в бухте Находка +17°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +22...+24°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +23...+25°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +23...+25°C.