2018-09-18T02:04:05+03:00
Общество

Приморский "Адмирал" едва не вырвал победу у ЦСКА

Встреча завершилась со счетом 4:3
Софья КУЧИНА
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Фото: пресс-служба "Адмирала"Фото: пресс-служба "Адмирала"
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17 сентября, когда всё Приморье лихорадило из-за скандальных выборов губернатора, в "Фетисов-арене" открыли сезон КХЛ "Адмирал" и ЦСКА. Как сообщила пресс-служа нашей команды, главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов решил не менять состав, вырвавший победу у хабаровчан.

Матч начался со взаимных атак, и первый точный выстрел нанесли «армейцы». Две минуты спустя «моряки» сравняли счет. Отличился Владимир Бутузов, который красиво обыграл сначала защиту ЦСКА, а затем и голкипера Илью Сорокина. Но радость приморских болельщиков была недолгой – не прошло и минуты, как Константин Окулов снова вывел "армейцев" вперед. И хотя "Адмирал" взял свое во втором периоде, победа осталась за гостями Приморья.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0) в пользу ЦСКА. Теперь "моряки" готовятся к встрече на льду с рижским "Динамо". Матч состоится завтра, 19 сентября.

Итоги матча.

Голы:

0:1 Калинин (Робинсон, 09:06)

1:1 Бутузов (Коньков, Угольников, 11:53)

1:2 Окулов (Скотт, Светлаков, 12:45)

2:2 Коньков (Вихарев, Бутузов, 24:30)

3:2 Глазачев (Дьяков, 32:35)

3:3 Робинсон (52:12)

3:4 Нестеров (Вей, 61:55-бол)

Броски: 31 (9+14+8+0) – 39 (12+9+14+4)

Вбрасывания: 19 (4+7+8+0) – 42 (15+12+13+2)

Блокированные броски: 17 (5+5+6+1) – 6 (1+3+2+0)

Силовые приемы: 11 (3+5+3+0) – 10 (3+5+2+0)

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