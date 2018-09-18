Внимательный экс-арестант помог товарищу, которому вогнал ножик в живот
Медсестра из поликлиники Ханкайского района подняла на уши полицию, когда в местный пункт скорой помощи доставили мужчину с раной в животе.
Как оказалось, он стал жертвой одного из своих знакомых. Экс-зэк, будучи сильно пьян, затеял скандал и "порезал" оппонента. Через несколько минут агрессор осознал, что натворил и помог раненому товарищу добраться домой.
Струдники уголовного розыска мигом задержали 49-летнего местного жителя.
Следователь ОМВД России по Ханкайскому району возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Напавшего заключли под стражу.
Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу