2018-09-18T04:49:07+03:00
Общество

Внимательный экс-арестант помог товарищу, которому вогнал ножик в живот

Раненому он помог добраться домой, но от расплаты не ушёл
Софья КУЧИНА
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Фото: Om1.ruФото: Om1.ru
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Медсестра из поликлиники Ханкайского района подняла на уши полицию, когда в местный пункт скорой помощи доставили мужчину с раной в животе.

Как оказалось, он стал жертвой одного из своих знакомых. Экс-зэк, будучи сильно пьян, затеял скандал и "порезал" оппонента. Через несколько минут агрессор осознал, что натворил и помог раненому товарищу добраться домой.

Струдники уголовного розыска мигом задержали 49-летнего местного жителя.

Следователь ОМВД России по Ханкайскому району возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Напавшего заключли под стражу.

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

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